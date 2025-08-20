Haberler

İskenderun’da Yağmur’a Destek Toplandı

YAĞMUR’UN DOĞUM GÜNÜNE DESTEK YAĞDI

HATAY’ın İskenderun ilçesinde, Ramazan Çolak’ın doğuştan spina bifida hastası kızı Yağmur Çolak’ın (5) doğum günü sebebiyle düzenlenen etkinlikte birçok kişi bir araya geldi. Ramazan Çolak, kızı Yağmur’un yürüyemediği için doğum gününde destek verilmesi adına bir video çekerek sosyal medya aracılığıyla paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma halktan büyük bir ilgi oldu.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ

Yağmur’a destek olmak amacıyla yüzlerce vatandaş, İskenderun Millet Parkı’nda toplandı. Balonlar ve doğum günü pastasıyla parka gelen katılımcılar, minik Yağmur’un doğum gününü coşkuyla kutladı. Katılımcılar, yüzlerce balonu gökyüzüne bırakarak etkinliğe renk kattı. Ramazan Çolak, kızı Yağmur’un bugüne kadar 8 ameliyat geçirdiğini belirtti ve “Kızımın hayali yürüyüp koşmak” dedi. Bu özel günde vatandaşlarla birlikte pasta kesip, balonlar uçurtarak Yağmur gibi çocukların hayallerine ulaşması için destek verdiklerini söyledi.

