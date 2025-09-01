İskenderun’da Yaralama Şüphelileri Tutuklandı

İSKENDERUN’DA YARALAMA OLAYI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kasten yaralama ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından yakalanan 2 kişi, adli makamlarca tutuklandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz 2025 tarihinde İskenderun Buluttepe Mahallesi’nde gerçekleşen olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma kapsamında, V.U., M.Ç. ve B.Ş. isimli 3 kişiyi gözaltına aldı.

TUTUKLAMA CERRAHİ PROSEDÜRÜ

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan V.U. ve B.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.