“İskenderun’daki Cinayet: Hamile Kadın ve Çocukları”

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bu yılın şubat ayında gerçekleşen bir olayda, 7 aylık hamile olan Selma Abacı (33) ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ile 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı’nın cansız bedenleri Bitişik Mahallesi Demen Yaylası’nda bir çukura gömülmüş olarak bulunmuştu. Üç kişinin av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiği durumu inceleyen JASAT ekipleri, olayın faili olan baba Turgay Kaya’yı tespit edip yakalamıştı. Turgay Kaya’nın, Selma Abacı’nın dini nikahlı eşi olduğu belirlenmişti.

DURUŞMA SÜRECİ

Olayla ilgili olarak İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülen duruşmaya sanık Turgay Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla iştirak etti. Kaya, mahkemede çocukların babası olduğunu kabul ederken, cinayetleri kendisinin işlemediğini öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanık Turgay Kaya’yı “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

ŞİDDETİ ÖNLENEMEYEN AKTARIMLAR

Duruşma sırasında Kaya, Selma Abacı’ya yönelik “ağaca bağlayarak katlettiği” yönünde ifadeler vermiş olması, olayın korkunç boyutlarını gözler önüne serdi. Bu durum, toplumsal şiddetin önlenmesi gereken bir konu olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor.