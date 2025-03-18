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İskenderun’daki Hırsızlık Şüphelilerinden İkisi Tutuklandı

İSKENDERUN’DA HIRSIZLIK OLAYI

İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, hırsızlıkla suçlanan 4 kişi yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Reis Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelilerini tespit etti. Şüpheliler arasında H.Ç., K.Ö., R.Ş. ve daha önce hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.B. yer alıyor.

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan K.Ö. ve R.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak H.Ç. ve Y.B., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, İskenderun’daki hırsızlık faaliyetlerine yönelik yürütülen mücadele kapsamında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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