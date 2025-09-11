İskenderun Sahili Projesi Hedefleniyor

İSKENDERUN SAHİLİ YENİDEN HAYATA DÖNECEK

Hatay’da yaşanan deprem sonrası 80 santimetre kayma meydana gelen İskenderun sahili, uygulamaya konan Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi ile yeniden canlanacak. Vali Mustafa Masatlı, projeyi incelemek amacıyla sahil alanında yerinde değerlendirmelerde bulundu. Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sürecinde büyük hasar gören Hatay’da, İskenderun sahili de sık sık deniz taşkınları nedeniyle su baskınları yaşamakta.

PROJE İLE MODERN GÖRÜNÜM KAZANACAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deniz taşkınlarının önüne geçmek ve sahilin estetik açıdan modern bir görünüm kazanmasını sağlamak amacında olduğu Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi’ni devreye almış durumda. Vali Masatlı, proje alanında yürütülen çalışmaları yerinde gözlemleyerek yetkililerden bilgi aldı. Projenin şehirdeki estetik görünümü güçlendireceğini, sosyal yaşamı canlandıracağını ve vatandaşların sahil bölgesini daha aktif bir şekilde kullanabilmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

PROJE KAPSAMINDA NELER YER ALIYOR?

Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek uygulamalar arasında geniş çaplı meydanlar ve açık alanlar, yaya ve bisiklet yolları, 13 adet çocuk oyun alanı, spor için fitness alanları (1 futbol sahası, 2 tenis kortu, 2 basketbol sahası), sosyal tesisler, dinlenme noktaları, araç ulaşım yolları ve otoparklar, tribünler (kafe ve soyunma odalarıyla birlikte), restoranlar, balık lokantaları ve büfeler, yeşil alanlar ile peyzaj düzenlemeleri gibi unsurlar bulunuyor. Bu projeler, İskenderun sahilini daha çekici ve işlevsel bir hale getirecek.