İSKİ 2024 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

İBB MECLİSİ TOPLANTISI SARAÇHANE’DE GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumu, Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’nda yapıldı. İBB 2’inci Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ’ın başkanlık ettiği genel kurulda, 2024 yılına ait faaliyet raporunu Genel Müdür Vekili Vahit Doğan sundu. Ardından partilerden birer temsilci, faaliyet raporuyla ilgili düşüncelerini ifade etti. İSKİ 2024 faaliyet raporu, oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantının gündeminde yer alan diğer teklifler de görüşüldü.

SU TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLDİ

Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonları tarafından hazırlanan su satışı tarife değişikliği, mecliste oy çokluğu ile onaylandı. İSKİ Genel Kurulu’nda zamlı tarifenin kabul edilmesiyle, İstanbul’daki konut abonelerinin yüzde 85’inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yüzde 10 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre, 0-15 metreküp kullanımı olan birinci kademenin birim fiyatı 42,37 TL’den 46,62 TL’ye, 16-30 metreküp arası ikinci kademenin fiyatı 64,58 TL’den 71,04 TL’ye yükseldi. Ayrıca, 31 metreküp ve üzeri üçüncü kademenin birim fiyatı 93,40 TL’den 102,75 TL’ye çıkarıldı.

İŞ YERİ TARİFELERİ DE ARTTI

İş yerleri için belirlenen birinci kademe (0-15 metreküp) fiyatı 111 TL’den 122,10 TL’ye, ikinci kademe (16-50 metreküp) 117,52 TL’den 129,30 TL’ye, üçüncü kademe (51-100 metreküp) ise 144,46 TL’den 158,91 TL’ye yükseltildi. Dördüncü kademe fiyatı da 101 metreküp üzerindekiler için 151,03 TL’den 166,14 TL’ye çıkarıldı. Yeni tarifeler, 1 Haziran 2025’te yürürlüğe girecek.

GÜNCELLEME YAPILACAK

Ayrıca, 2025 yılından itibaren su ve atık su birim fiyatlarının, TÜİK tarafından belirlenen aylık Tüketici Fiyat Endeksi ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin ortalaması kadar her ay güncellenmesi kararlaştırıldı. TÜİK’in aylık verilerini açıkladıktan sonra, en geç 3 iş günü içinde yeni tarifenin uygulanmaya başlanacağı belirtildi. İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan, Genel Kurul’da 2024 yılına ait faaliyet raporunu sundu. Faaliyet raporu, 145 kabul oyuyla onaylandı, 95 red oyu verildi.