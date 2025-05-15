İSKİ 2024 Fiyat Artışını Onayladı

İSKİ GENEL KURULU TOPLANTISI YAPILDI

İBB Meclisi Mayıs ayı 2’inci oturumunda İSKİ Genel Kurulu toplantısı, Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’nda gerçekleşti. İBB 2’inci Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ’ın başkanlık ettiği genel kurulda, 2024 yılı faaliyet raporunu Genel Müdür Vekili Vahit Doğan okudu. Sonrasında mecliste yer alan partilerin temsilcileri, faaliyet raporu hakkında söz aldı. İSKİ’nin 2024 faaliyet raporu oy çokluğu ile onaylandı. Toplantının gündeminde bulunan diğer teklifler de görüşüldü. Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonları tarafından meclise sunulan su satışı tarife değişikliği de oy çokluğu ile kabul edildi.

SU TARİFELERİNDE YÜZDE 10 ZAM

İSKİ Genel Kurulu’nda kabul edilen zamlı tarifeye göre, İstanbul’da konut abonelerinin yüzde 85’inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yüzde 10 zam yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, 0-15 metreküp arası birinci kademe birim fiyatı 42,37 liradan 46,62 liraya, 16-30 metreküp arasındaki ikinci kademe fiyatı 64,58 liradan 71,04 liraya, 31 metreküp ve üzeri üçüncü kademe fiyatı ise 93,40 liradan 102,75 liraya çıkartıldı. İş yerlerinde de fiyatlar artırıldı; 0-15 metreküp olan birinci kademe fiyatı 111 liradan 122,10 liraya, 16-50 metreküp arasındaki ikinci kademe fiyatı 117,52 liradan 129,30 liraya, 51-100 metreküp arasındaki üçüncü kademe fiyatı 144,46 liradan 158,91 liraya, 101 metreküp üzerindeki dördüncü kademe fiyatı ise 151,03 liradan 166,14 liraya yükseltildi.

YENİ TARİFE 1 HAZİRAN’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni tarifeler, 1 Haziran 2025’te yürürlüğe girecek. Ayrıca, 2025 yılında su ve atık su birim fiyatlarının her ay TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre güncellenmesine karar verildi. Yeni tarifelerin, TÜİK’in aylık verisinin açıklanmasının ardından en geç 3 iş günü içerisinde uygulamaya alınacak. İSKİ Genel Müdür vekili Vahit Doğan, Genel Kurul’da 2024 faaliyet raporunu sundu. Faaliyet raporu 145 kabul oyu, 95 red oyu ile onaylandı.