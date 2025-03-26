İSKİ Arnavutköy Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Arnavutköy’de su kesinti bilgileri açıklandı. İstanbullu vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 26 Mart tarihinde İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

TAYAKADIN MAHALLESİ ETKİLENİYOR

Kesintiden etkilenen mahalle Tayakadı’dır. Arıza nedeni ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak açıklanıyor. Kesinti, 26 Mart 2025 tarihinde saat 16:39’da başlayacak ve tahmini bitiş saati 19:00 olarak planlanıyor. Vatandaşlar, detaylı bilgi için ALO 185’i arayabilir.