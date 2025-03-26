Haberler

İSKİ Arnavutköy Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Arnavutköy’de su kesinti bilgileri açıklandı. İstanbullu vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 26 Mart tarihinde İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

TAYAKADIN MAHALLESİ ETKİLENİYOR

Kesintiden etkilenen mahalle Tayakadı’dır. Arıza nedeni ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak açıklanıyor. Kesinti, 26 Mart 2025 tarihinde saat 16:39’da başlayacak ve tahmini bitiş saati 19:00 olarak planlanıyor. Vatandaşlar, detaylı bilgi için ALO 185’i arayabilir.

ÖNEMLİ

Haberler

Çin’in 2024 Avrupa Patent Başvurusu Rekoru

Çin, 2024 yılında Avrupa Patent Ofisi'ne 20.081 patent başvurusuyla rekor kırarak, küresel patent başvurularında dördüncü sıraya yerleşti. Elektrikli makineler ve batarya teknolojisinde önemli bir artış gözlendi.
Haberler

Kuruluş Osman 186. Bölüm Full HD İzle

Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde gelişen olaylar izleyicilerin ilgisini çekti. Her Çarşamba yayınlanan dizinin 186. bölümüne dair detaylar merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.