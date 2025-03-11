İSKİ Ataşehir Su Kesintisi Detayları

ATAŞEHİR’DE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul’daki su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Mart günü İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Peki, su kesintisi ne zaman sona erecek ve saat kaçta su geri gelecek? İşte İSKİ’nin 11 Mart için duyurduğu su kesintisi saatleri…

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Etkilenen mahalle: Yeni Sahra Mahallesi. Arıza açıklaması ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hatı arızası” olarak belirtildi.

SU KESİNTİSİ BAŞLAMA VE TAHMİNİ BİTİŞ TARİHLERİ

Kesintinin başlangıç tarihi: 11 Mart 2025, saat 15:22:46. Tahmini bitiş tarihi ise: 11 Mart 2025, saat 19:30 olarak duyuruldu. Daha fazla bilgi için ALO 185 numarasından iletişime geçilebilir.