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İSKİ Bağcılar Su Kesintisi Bilgileri Paylaşıldı

BAĞCILARDA SU KESİNTİSİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Bağcılar’da su kesintisi durumu gündemde yer alıyor. İSKİ, su kesintisinin ne zaman sona ereceği konusunda bilgi arayan vatandaşlar için açıklama yaptı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 26 Mart tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA BİLGİLERİ

Kesintiden etkilenecek mahallenin adı: Merkez Mahallesi. Arızanın nedeni ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası”. Kesinti başlama tarihi 26.03.2025 saat 15:14:04 olarak belirlenmiş. Tahmini bitiş tarihi ise 26.03.2025 saat 17:00 olarak ifade ediliyor. Daha fazla bilgi almak isteyenler ALO 185’i arayarak destek alabilir.

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