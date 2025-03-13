İSKİ Bağcılar Su Kesintisi Detayları Açıklandı

BAĞCILAR’DA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Bağcılar’da su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Mart tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşayacak ilçeleri açıkladı. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA SEBEPLERİ

Etkilenen mahalle olarak Merkez Mahallesi belirtildi. Arıza açıklamasında, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olduğu bildirildi.

KESİNTİ TARİHİ VE SÜRESİ

Kesinti, 13.03.2025 tarihinde saat 16:05’te başlayacak ve tahmini olarak 18:00’de sona erecek. Daha detaylı bilgi için ALO 185 hattından iletişime geçilebiliyor.