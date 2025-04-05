İSKİ, Bakırköy’de su kesintisi duyurdu. Kartaltepe Mah. etkilendi. Arıza 05.04.2025’te başladı. Tahmini bitiş 20:00. Detay için ALO 185

BAKIRKÖY’DE SU KESİNTİSİ: İSKİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Bakırköy’de yaşanan su kesintisiyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Kartaltepe Mahallesi’nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

SU KESİNTİSİNİN NEDENİ VE ETKİLENEN BÖLGE

Kartaltepe Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. Kesinti, 5 Nisan 2025 tarihinde saat 17:41’de başladı.

SULAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İSKİ yetkilileri, arızanın 5 Nisan 2025 günü saat 20:00’a kadar tamamen giderilmesini ve suyun tekrar verilmesini öngörüyor. Vatandaşlar, kesintiyle ilgili detaylı bilgi almak için ALO 185 hattını arayabilir.

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİNE NASIL ULAŞILIR?

İSKİ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından su kesintisiyle ilgili güncel duyurular takip edilebilir. Ayrıca ALO 185 hattı üzerinden de kesinti bilgileri öğrenilebiliyor.