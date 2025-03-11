İSKİ Bakırköy Su Kesintisi Detayları

BAKIRKÖY’DE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Bakırköy’de su kesintisi ile ilgili bilgiler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Mart günü İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesinti süresi ve etkilenen mahalleler hakkında detaylar merak ediliyor.

ETKİLENEN MAHALLELER

Kesintiden etkilenen ilk mahalle Basınköy Mahallesi. Arıza detayları ise şöyle: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtiliyor. Kesinti, 11 Mart 2025 tarihinde 15:30’da başlayacak ve tahmini olarak 20:00’de sonlanacak. Daha fazla bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.

Diğer etkilenen mahalle ise Yeşilköy Mahallesi. Bu bölgedeki su kesintisinin arıza açıklaması da aynı şekilde. Kesinti, 11 Mart 2025 tarihinde 15:30’da başlayacak ve tahmini bitiş saati yine 20:00 olarak planlanıyor. Detaylar için ALO 185 hattı ile iletişime geçilebilir.