İski Baraj Doluluk Oranı Güncelleniyor

BARJAJ DOLULUK ORANLARINDA GÜNCEL DURUM

İstanbul’daki baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından her gün güncelleniyor. Sıcak havaların arttığı ve su tüketiminin yükseldiği bu dönemde “İSKİ baraj doluluk oranları nedir?” sorusu, kamuoyunun su tasarrufu konusundaki farkındalığı açısından önem taşıyor. 11 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul barajlarındaki son durum nedir? Hangi barajlarda su seviyesi kritik seviyelere ulaşmış durumdadır, hangileri doluluk oranını koruyor? İşte güncel veriler ve detaylı tablo.

BARAJ DOLULUK ORANLARI KURSUNDAKİ DEĞİŞİM

İSKİ’nin 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 09:20 itibarıyla açıkladığı verilere göre, İstanbul genelindeki ortalama baraj doluluk oranı %73,47 olarak bildirilmiştir. Bu oran, Mayıs ayının sonuna göre yaklaşık %2’lik bir azalma yaşandığını gösteriyor. Barajların doluluk oranı, bölgede meydana gelen yağışlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki baraj doluluk oranları hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak mümkün.

SU SEVİYELERİ HESAPLAMA YÖNTEMİ

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki formülle hesaplanıyor: Toplam hacim – ölü hacim hacmindeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı veriyor. Bu hesaplamalar, barajların su seviyesinin nasıl değiştiğini anlamak için önemli bir yöntem sunuyor.