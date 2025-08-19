İskİ Baraj Doluluk Oranı Yüzde 45,6

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCELLENİYOR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan baraj doluluk oranları her gün güncelleniyor ve resmi internet sitesinde halkla paylaşılıyor. Bu oranlar, hem günlük su tüketimini hem de yaklaşan mevsim geçişlerini belirlemek açısından önemli bir rol üstleniyor. Vatandaşlar, su kullanımını planlamak amacıyla İSKİ’nin sunduğu baraj doluluk verilerine sıkça başvuruyor.

DOLULUK ORANLARINDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENİYOR

Bugün, İstanbul’daki baraj doluluk oranı ne durumda? İSKİ’nin açıkladığı verilere göre, 18 Ağustos 2025 tarihinde ortalama baraj doluluk oranı yüzde 45,6 olarak kaydedildi. Bu durum, İstanbul’un genel su rezervinin kritik seviyelere yaklaştığını gösteriyor. Ayrıca, 5 Ağustos 2025 ile 18 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki doluluk oranlarındaki değişim gözlemleniyor. Bu zaman diliminde doluluk oranlarında sürekli bir azalma yaşandığı dikkat çekiyor. 5 Ağustos’taki doluluk oranı yaklaşık %49 iken, gün geçtikçe azalarak 18 Ağustos’ta %45,6’ya geriledi.

KİTLESEL SU KULLANIMI İÇİN UYARI

İSKİ’nin 18 Ağustos 2025 verilerine göre, baraj doluluk oranları son iki haftalık süre içerisinde yaklaşık %3,5 oranında bir azalma göstermiş durumda. Ortalama %45,6 doluluk seviyesi, İstanbul gibi büyük bir şehir için dikkatle izlenmesi gereken bir değer olarak ortaya çıkıyor. Bu veriler, suyun bilinçli kullanımının ne denli hayati bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İSKİ baraj doluluk oranlarına erişmek için resmi internet sitesinden bilgi alınabilir.