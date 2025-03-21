İSKİ Baraj Doluluk Oranları Yükseldi

İSTANBUL’DA BARAJLARDA DOLULUK ORANLARI ARTMAKTA

İstanbul’daki barajların durumu, İSKİ baraj doluluk oranlarıyla netlik kazandı. Yapılan son ölçümler, baraj doluluk oranlarında önceki aylara göre belirgin bir artış olduğunu gösteriyor. Bu artış, şehrin su ihtiyacını karşılama konusunda rahatlama sağlıyor ve olası kuraklık risklerine karşı umut verici bir tablo sunuyor. Kısacası, İstanbul’da barajlardaki son durum nedir? 21 Mart tarihi itibarıyla baraj doluluk oranları yüzde kaç? Detaylar haberimizde…

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından sağlanan veriler doğrultusunda, doluluk oranları konusunda dikkat çeken rakamlar şu şekilde: Terkos Barajı %80,8, Büyükçekmece %75,1, Kazandere %86,18 ve Pabuçdere %85,39 doluluk oranlarıyla öne çıkıyor. Ancak, Sazlıdere (%58,1) ve Istrancalar (%55,89) gibi bazı barajlarda doluluk oranlarının diğerlerine göre daha düşük olduğu göze çarpıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine dayanan 21 Mart 2025 tarihine ait baraj doluluk oranı grafiğiyle ilgili bilgiler şu şekildedir:

Barajların doluluk seviyeleri, artan yağışlarla birlikte değişim gösteriyor. İstanbul ile beraber, Ankara ve İzmir illerindeki baraj doluluk oranları hakkında mevcut bilgiler haberimizin detaylarında yer alıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği ise aşağıdaki gibidir:

Aktif kullanılabilir doluluk oranının hesaplanma biçimi: Toplam hacim – ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı elde edilir.