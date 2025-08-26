İski Barajları Günlük Doluluk Oranı

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCELLENİYOR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) baraj doluluk oranları her gün düzenli olarak güncellenmekte ve bu veriler, İstanbul’un su ihtiyacına yönelik önemli göstergeler arasında yer alıyor. Özellikle son günlerde yağan yağmurların azalması, doluluk oranlarının düşmesine sebep oldu. “İstanbul’da barajların doluluk oranı nedir?” sorusunun yanıtı, su yönetimi ve tasarruf çağrıları açısından da kritik bir öneme sahip.

SON VERİLERDE DOLULUK ORANI DÜŞÜYOR

İSKİ baraj doluluk oranları, 26 Ağustos 2025 Salı günü itibarıyla güncellendi. Yapılan ölçümlere göre, İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı %42,43 olarak belirlendi. Bu rakam, son haftalarda yaşanan düşüş eğiliminin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor. “İstanbul’da barajların doluluk oranı nedir?” sorusuna İSKİ’nin saat 09:03:28 itibarıyla yayımladığı veriler netlik kazandırdı. Doluluk oranındaki azalma, özellikle 14 Ağustos’tan itibaren düzenli bir düşüş sergilediği grafikte açıkça görülüyor.

DOLULUK ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ

İSKİ’nin paylaştığı grafik, 13 Ağustos 2025 itibarıyla baraj doluluk oranlarının her gün düzenli olarak azaldığını ortaya koyuyor. 14 gün önce yaklaşık %47 seviyelerinde olan doluluk oranı, 26 Ağustos 2025 itibarıyla %42,43’e kadar geriledi. Bu durum, İstanbul’daki su kaynaklarının kısıtlı hale gelmeye başladığını ve bu nedenle tasarruf çağrılarının artması gerekliliğini işaret ediyor. Barajların doluluk seviyeleri, artan yağışlara bağlı olarak değişiklik göstermekte. Ayrıca, İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki baraj doluluk oranları ile ilgili detaylara da yer veriliyor.

AKTİF KULLANILABİLİR DOLULUK ORANLARI

Aktif kullanılabilir doluluk oranı hesaplamasında, toplam hacimden ölü hacim çıkarılarak elde edilen hacimdeki su miktarı dikkate alınıyor. “Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100” formülüyle yüzdelik oranları hesaplanıyor. Bu hesaplamalar, barajların su seviyesinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.