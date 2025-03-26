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İSKİ Başakşehir Su Kesintisi Bilgileri

BAŞAKŞEHİR’DE SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Başakşehir’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, 26 Mart günü İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler belirlendi.

SU KESİNTİSİNİN DETAYLARI

Etkilenen mahallelerden biri Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi olarak bildirildi. Yapılan açıklamada, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olduğu ifade edildi. Su kesintisinin başlangıç tarihi 26.03.2025 saat 15:35:51 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi ise 26.03.2025 saat 17:00 olarak duyuruldu.

İLETİŞİM İÇİN NUMARA

Kesinti ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar için Alo 185 iletişim numarası verilmiş durumda.

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