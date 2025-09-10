Haberler

İSKİ Beykoz Su Kesintisi Açıklandı

BEYKOZ’DA SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Beykoz’da su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Eylül’de İstanbul’da meydana gelecek su kesintisi ile ilgili detayları duyurdu. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği ise araştırılmakta.

KESİNTİ DETAYLARI VE ETKİLENEN MAHALLE

Kesintiden etkilenen mahalle Gümüşsuyu olarak belirlendi. Arıza açıklaması ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” şeklinde duyuruldu. Kesintinin başlangıç tarihi 10 Eylül 2025 saat 15:47 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi ise 10 Eylül 2025 saat 20:00 olarak ifade edildi. Detaylı bilgi almak isteyenler için ALO 185’in aranması öneriliyor.

