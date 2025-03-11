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İSKİ Beykoz Su Kesintisi Bilgileri Paylaşımı

Beykoz’da su kesintisi bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Mart tarihinde İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi olacağını duyurdu. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta geri gelecek? İşte İSKİ 11 Mart İstanbul su kesintisi saatleri.

Etkilenen Mahalle Bilgisi

Etkilenen mahalle Anadolu Kavağı Mahallesi olarak belirlendi. Arıza açıklaması ise içme suyu hatlarında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığı belirtildi. Bu arıza, 400 mm çaplı ana isale hattında yaşandı.

Kesinti Tarihleri

Kesinti, 11 Mart 2025 tarihinde saat 10:00:30’da başlayacak ve tahmini olarak 11 Mart 2025 tarihinde saat 18:00’de sona erecek. Detaylı bilgi almak için ALO 185 numarasını aramak mümkün.

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