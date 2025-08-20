İSKİ Beykoz Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

BEYKOZ’DA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ VERİLDİ

İstanbul’un Beykoz ilçesinde su kesintisi yaşanacağına dair bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama ile 20 Ağustos tarihinde su kesintisi uygulanacak bölgeler hakkında detaylar verildi.

SU KESİNTİSİNE NEDEN OLAN ARIZA

İSKİ’nin Beykoz’daki su kesintisi Polonezköy Mahallesi’ni etkiliyor. Kesintinin sebebi, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza” olarak belirtildi. Özellikle 300 mm çaplı şebeke hattında yaşanan bu arıza, su akışını durduruyor.

KESİNTİ TARİHLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kesintinin başlaması 20.08.2025 tarihinde saat 12:36:21 olarak planlanıyor. Tahmini süre ise aynı gün saat 18:00’de sona ermesi öngörülüyor. Su kesintisi hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için ALO 185 hattı üzerinden iletişim sağlanabiliyor.