İSKİ Beykoz Su Kesintisi Detayları Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ DUYURULDU

Beykoz’daki su kesintisi hakkında bilgiler paylaşılmış durumda. İstanbullular, İSKİ’nin su kesintisinin ne zaman son bulacağını merak ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 15 Mart tarihinde İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağına dair duyuruda bulundu.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA NEDENİ

Kesintiden etkilenen mahalleler arasında Ali Bahadır Mahallesi öne çıkıyor. “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası” nedeni ile su kesintisi gerçekleştirilecek.

SU KESİNTİSİNİN ZAMANLAMASI

Kesinti, 15 Mart 2025 tarihinde saat 16:17’de başlayacak ve tahmini olarak 20:00’de sonlanacak. Detaylı bilgi almak isteyenler için ise “ALO 185” hizmet hattı üzerinden ulaşmaları öneriliyor.