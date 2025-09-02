Haberler

İSKİ Beyoğlu Su Kesintisi Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Beyoğlu’nda su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı ve İSKİ su kesintisinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2 Eylül tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri belirtti. Su kesintisinin hangi saatlerde olacağı merak ediliyor.

BEYOĞLU’NDA ETKİLENEN MAHALLELER

İSKİ tarafından duyurulan Beyoğlu su kesintisi detayları şu şekilde: Etkilenen mahalle Hacı Ahmet Mahallesi. Kesintinin sebebi ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 1000 mm çaplı ana isale hattı arızası”. Kesinti 02.09.2025 tarihinde saat 13:39:52’de başladı ve tahmini olarak 2.09.2025 tarihinde saat 17:30’da sona ereceği öngörülüyor.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN İLETİŞİM

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenlerin ALO 185 numarasını arayarak destek alabileceği belirtildi.

ÖNEMLİ

