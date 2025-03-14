İSKİ Fatih Su Kesintisi Detayları

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

İstanbul’da su kesintilerine dair bilgiler paylaşıldı. “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Mart günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman geri gelecek? İşte İSKİ 14 Mart su kesintisi saatleri detayları.

ETKİLENEN MAHALLE BİLGİLERİ

Etkilenen mahalle: Molla Gürani Mahallesi. Arıza açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” bildirilmiştir.

SU KESİNTİSİ TARİHLERİ

Başlama tarihi: 14.03.2025 saat 15:54:07. Tahmini bitiş tarihi: 14.03.2025 saat 17:00. Daha fazla bilgi almak isteyenler için: ALO 185 numarası kullanılabilir.