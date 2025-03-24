İSKİ Gaziosmanpaşa Su Kesintisi Bilgisi

GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İstanbul’da su kesintisi bilgileri paylaşıldı. Gaziosmanpaşa’da su kesintisi ile ilgili olan bu durum, İSKİ tarafından açıklandı. 24 Mart günü İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Gaziosmanpaşa da yer alıyor. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA SEBEPLERİ

Etkilenen mahalle “Hürriyet Mahallesi” olarak belirtiliyor. Arıza açıklaması ise içme suyu hatlarında meydana gelen bir arızadan kaynaklanıyor. Bu durum nedeniyle “100 mm çaplı şebeke hattı arızası” yaşanmakta. Su kesintisinin başlangıç tarihi 24 Mart 2025 saat 10:05 olarak belirlenmiş.

Tahmini bitiş tarihi ise aynı gün saat 18:00 olarak planlanıyor. Su kesintisi hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için ALO 185 hattı üzerinden iletişim kurabilecekleri belirtiliyor.