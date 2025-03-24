İSKİ İstanbul’da Su Kesintisi Güncel Bilgi

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 24 Mart günü İstanbul’da meydana gelecek su kesintilerinin yaşanacağı ilçeleri duyurdu. Su kesintisi, çeşitli arızalar nedeniyle gerçekleşiyor. Vatandaşlar, suların ne zaman geri geleceğini merak ediyor. Su kesintileri hakkında detaylı bilgi almak için İSKİ’nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
BAYRAMPAŞA’DA SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: Cevatpaşa Mahallesi
Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası”
Başlama Tarihi: 24.03.2025, 09:50
Tahmini Bitiş Tarihi: 24.03.2025, 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEYKOZ’DA SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: Ali Bahadır Mahallesi
Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 200 mm çaplı şebeke hattı arızası”
Başlama Tarihi: 24.03.2025, 11:55
Tahmini Bitiş Tarihi: 24.03.2025, 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185