İSKİ İstanbul Su Kesintisi Tarihleri Açıklandı

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. İSKİ’nin yaptığı duyuruya göre, 15 Mart tarihinde İstanbul’un bazı bölgelerinde su kesintileri meydana gelecek. Kullanıcılar, İSKİ’nin internet sitesi üzerinden bulundukları ilçeyi seçerek, bölgedeki su kesintileri hakkında detaylı bilgi alabiliyor.
BEYOĞLU SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: KADI MEHMET MAH
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı vana montajı/değişimi
Başlama Tarihi: 15.03.2025 14:02:04
Tahmini Bitiş Tarihi: 15.03.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ESENLER SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: BİRLİK MAH
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
Başlama Tarihi: 15.03.2025 13:35:13
Tahmini Bitiş Tarihi: 15.03.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185