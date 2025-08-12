İSKİ Kadıköy Su Kesintisi Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Kadıköy’de su kesintisi hakkında bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Ağustos tarihinde İstanbul’da su kesintisi olacak ilçeleri açıkladı. Bu süreçte, suyun ne zaman ve saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte İSKİ’nin açıkladığı 12 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri.

KADIKÖY SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Kadıköy’deki su kesintisi ile ilgili olarak şu bilgiler verildi: Etkilenen mahalle “Göztepe Mahallesi” olarak belirlendi. Arıza nedeni ise “İlçe belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak açıklandı. Kesinti, 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:32’de başlayacak ve tahmini olarak aynı gün 18:00’de sona erecek. Daha fazla bilgi almak isteyenler için ALO 185 numarasına başvurulması öneriliyor.