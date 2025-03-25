İSKİ Kadıköy Su Kesintisi Saatleri Açıklandı

KADIKÖY SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Kadıköy’deki su kesintisi ile ilgili bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. İSKİ’nin su kesintisi ile ilgili olarak bitiş zamanının ne olacağı merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Mart’ta İstanbul’un bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Etkilenen mahalleler arasında “Caferağa Mahallesi” yer alıyor. Arıza durumu ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hatı arızası” olarak belirtiliyor. Bu su kesintisi 25 Mart 2025 tarihinde saat 14:57’de başlayacak ve tahmini olarak 25 Mart 2025 saat 19:00’da bitecek.

ADETİ BİLGİ ALMA HATTI

Suyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.