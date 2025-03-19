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İSKİ Kağıthane Su Kesintisi Bilgileri

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Kağıthane’de su kesintisi hakkında bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), vatandaşların “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek” sorusunu yanıtlamak için detayları açıkladı. 17 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde su kesintisi yaşanacak.

Etkilenen Mahalle ve Arıza Açıklaması

Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında SANAYİ MAH bulunuyor. “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı branşman bağlantısı” nedeniyle su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Kesinti Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Kesinti 19.03.2025 tarihinde saat 13:40:55’te başlayacak ve tahmini olarak 19.03.2025 tarihinde saat 18:00’de son bulacak. Daha fazla bilgi için ALO 185 hattından yetkililere ulaşmak mümkün.

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