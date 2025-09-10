İSKİ, Kartal Su Kesintisi Duyurdu

KARTAL SU KESİNTİSİ VE ZAMANLAMASI

Kartal’da su kesintisiyle ilgili bilgiler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Eylül günü İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırmaya başladı. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta gelecek? İşte İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 10 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri…

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA NEDENİ

Etkilenen mahalleler arasında YUNUS MAH. yer alıyor. Arıza açıklaması olarak, “İDAREMIZ DIŞI YAPI İNŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI” bildirildi.

SU KESİNTİSİNİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

Başlama tarihi 10 Eylül 2025 saat 14:04:24 olarak duyuruldu. Tahmini bitiş tarihi ise aynı gün saat 18:00. Detaylı bilgi almak için “ALO 185” hattı aranabilir.