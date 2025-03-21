İSKİ Küçükçekmece Su Kesintisi Detayları

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Küçükçekmece’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İSKİ, su kesintisinin ne zaman sona ereceği hakkında araştırmalar yapılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 21 Mart tarihinde İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi olacağını duyurdu.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA SEBEPLERİ

Etkilenen mahallelerden biri İstasyon Mahallesi. Arıza açıklamasına göre, içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası yaşanıyor.

BASLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

Kesinti, 21 Mart 2025 tarihinde saat 17:48:34’te başlayacak ve tahmini olarak 21 Mart 2025 saat 22:00’de sona erecek. Daha fazla bilgi almak isteyenler için iletişim numarası: ALO 185.