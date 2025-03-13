İSKİ Küçükçekmece Su Kesintisi Detayları

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Küçükçekmece’de su kesintisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Mart günü İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak yerleri açıkladı. Bu durum, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu akıllara getiriyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA BİLGİLERİ

Etkilenen mahallelerden biri Kemalpaşa Mahallesi. Burada içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 300 mm çaplı şebeke hattında bir sorun oluştu. Kesinti 13.03.2025 tarihinde 12:12’de başladı ve tahmini olarak 19:30’da sona erecek. Vatandaşlar gerekli durumlarda bilgi almak için ALO 185 hattını arayabilir.