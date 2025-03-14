İSKİ Pendik Su Kesintisi Bilgileri

PENDİK SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER PAYLAŞILDI

Pendik’te su kesintisi ile ilgili bilgiler açıklandı. İstanbullular, İSKİ’nin su kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 14 Mart günü İstanbul’da su kesintisi meydana gelecek olan ilçeleri duyurdu. Suların hangi saatlerde geri döneceği merak konusu oldu.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Etkilenen mahalle olarak Sülüntepe Mahallesi belirtiliyor. Arıza açıklaması ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” şeklinde ifade ediliyor.

Su kesintisi 14 Mart 2025 tarihi itibarıyla 14:45’te başlayacak. Kesintinin tahmini bitiş tarihi ise 14 Mart 2025’te 20:00 olarak belirlenmiş durumda. Su kesintisi ile ilgili daha fazla bilgi için ALO 185 hattından destek alınabiliyor.