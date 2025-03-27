İSKİ Şile Su Kesintisi Bilgilendirmesi

ŞİLE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 27 Mart günü İstanbul genelinde yaşanacak su kesintileriyle ilgili bilgilendirme yaptı. Şile ilçesinde özellikle bazı mahalleler su kesintisinden etkilenecek. Bu nedenlerle, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu sıklıkla araştırılıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Etkilenen mahalleler arasında Kızılca Mahallesi yer alıyor. Arıza durumu ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtiliyor. Su kesintisinin başlama tarihi 27 Mart 2025 saat 13:53:03 olarak kaydedilirken, tahmini bitiş tarihi ise 27 Mart 2025 saat 17:30 olarak planlanıyor.

DETAYLAR İÇİN İLETİŞİM

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenlerin ALO 185 hattını aramaları öneriliyor. Su kesintisinin süresi ve diğer işlemler hakkında buradan detaylı bilgilere ulaşmak mümkün.