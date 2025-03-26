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İSKİ Su Kesintileri ve Saatleri Açıklandı

İSTANBUL’DA SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

İstanbul’da su kesintisi olan bölgeler ile ilgili olarak İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan açıklama, 26 Mart’ta gerçekleşecek kesintiler hakkında bilgi veriyor. Ancak su kesintilerinin ne zaman biteceği merak ediliyor.

ARNAVUTKÖY’DE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Tayakadın Mahallesi

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.”

Başlama Tarihi: 26.03.2025 16:39:56

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.03.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: Alo 185

BAKIRKÖY’DE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Basinköy Mahallesi

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.”

Başlama Tarihi: 26.03.2025 13:40:45

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.03.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: Alo 185

Güncel İstanbul su kesintileri ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin internet sitesini ziyaret ederek bulundukları ilçeye göre gerekli bilgilere ulaşabilir.

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