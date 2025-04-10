İSKİ Su Kesintisi 10 Nisan’da

PENDİK SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Pendik’teki su kesintisiyle ilgili önemli bilgiler elde edildi. İSKİ, İstanbul’da 10 Nisan tarihinde yaşanacak su kesintileri hakkında açıklamalar yaptı. Bu süreçte, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu merak ediliyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA DETAYLARI

Etkilenen mahalleler arasında “Veli Baba Mahallesi” yer alıyor. Arıza açıklaması ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtildi.

SU KESİNTİSİ TARİHLERİ

Yapılan bildirime göre, su kesintisinin başlangıç tarihi 10 Nisan 2025 saat 16:18:51 olarak kaydedildi. Tahmini bitiş tarihi ise 10 Nisan 2025 saat 22:00. Kesintilerle ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.