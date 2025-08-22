Haberler

İSKİ Su Kesintisi Açıklandı: 22 Ağustos

SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İSKİ, 22 Ağustos günü Silivri’de su kesintisi olacağını duyurdu. Bu nedenle, vatandaşlar “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA DETAYLARI

Kesintiden etkilenecek mahalle, Selimpaşa Merkez Mahallesi olarak açıklandı. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun yaşandığı belirtildi. Kesinti, 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 16:10’da başlayacak ve tahmini olarak saat 19:00’da sona erecek. Daha fazla bilgi almak isteyenler ALO 185 numarasını arayarak detaylı bilgi edinebilir.

ÖNEMLİ

