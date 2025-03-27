İSKİ Su Kesintisi: Bayrampaşa 27 Mart Saatleri

BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul’da 27 Mart tarihinde su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bu tarihte su kesintisi yaşayacak ilçeleri açıkladı. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırmaya devam ediyor.

KESİNTİDEN ETKİLENEN MAHALLELER VE ZAMANLAMALAR

Etkilenen mahalleler arasında Kartaltepe Mahallesi bulunuyor. Kesintinin nedeni, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza olarak belirtildi. 800 mm çaplı ana isale hattında yaşanan arıza ile ilgili bilgiler ise aşağıdaki gibi:

Başlama Tarihi: 27.03.2025, 10:56:47

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.03.2025, 21:00

Detaylı bilgi için ALO 185 danışma hattı kullanılabilir.