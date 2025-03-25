İSKİ Su Kesintisi Bilgilendirmesi Yapıldı

BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Büyükçekmece’de su kesintisiyle ilgili son bilgiler paylaşıldı. İSKİ, su kesintisinin ne zaman sona ereceğini öğrenmek isteyenler için, İstanbul’da 25 Mart tarihinde su kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. Sular ne zaman ve hangi saatlerde geri gelecek? İşte İSKİ’nin belirttiği 25 Mart İstanbul su kesintisi saatleri.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA DETAYLARI

Su kesintisinden etkilenen mahalle Mimar Sinan Merkez Mahallesi. Arızanın sebebi içme suyu hatlarında meydana gelen bir sorun. 100 mm çaplı şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle, kesinti 25.03.2025 saat 16:12’de başlayacak ve tahmini olarak 25.03.2025 saat 18:30’da sona erecek.

İLETİŞİM BİLGİSİ

Kesinti ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler için, İSKİ’nin ALO 185 hattını aramaları öneriliyor.