İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SU KESİNTİSİ UYARISI

Küçükçekmece bölgesinde su kesintisinin detayları açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Mayıs’ta İstanbul’daki su kesintisi yapılacak ilçeleri duyurdu. Suların ne zaman geleceği ve saat bilgileri merak ediliyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA BİLGİLERİ

Etki alanı olarak Atatürk Mahallesi belirlendi. Arıza açıklaması ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtildi. Su kesintisi 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 14:55 itibariyle başlayacak ve tahmini olarak 19:00’da sona erecek. Detaylı bilgi için ALO 185 üzerinden iletişim kurulabiliyor.