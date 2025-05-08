İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER PAYLAŞILDI

Çekmeköy’de yaşanacak su kesintileri ile ilgili bilgiler açıklandı. İSKİ, İstanbul’da su kesintisinin yaşanacağı tarihlere dair detayları paylaştı. Bununla birlikte “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu gündemde yer alıyor.

SU KESİNTİLERİNE DAİR DETAYLAR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Mayıs tarihinde yaşanacak su kesintilerinin hangi ilçeleri etkileyeceğini duyurdu. Etkilenen alanlar arasında HÜSEYİNLİ Mahallesi bulunuyor. Kesintinin sebebi ise içme suyu hatlarında meydana gelen arıza.

KESİNTİ TARİHLERİ VE SAATLERİ

Su kesintisinin başlangıç tarihi 08.05.2025 saat 11:59 olarak belirlenmiş ve kesintinin tahmin edilen bitiş saati ise 18:00 olarak açıklanmıştır. Kesinti hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler ALO 185 hattından detaylı bilgi edinebilir.