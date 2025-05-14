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İski Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ AÇIKLANDI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 14 Mayıs tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Sultangazi ilçesinde, suyun ne zaman ve saat kaçta geleceği merak ediliyor.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA BİLGİLERİ

Etkilenen mahalle: İsmekpaşa Mahallesi. Arıza açıklaması ise içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası olarak belirtiliyor. Kesinti, 14 Mayıs 2025 tarihinde 15:24:42’de başlayacak ve tahmini bitiş tarihi ise 14 Mayıs 2025 17:30 olarak öngörülüyor. Detaylı bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.

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