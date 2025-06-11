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İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ESENLER’DE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Esenler’de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran tarihinde su kesintisi yaşanacak. Bu durum, İSKİ’nin belirttiği planlı çalışmalardan kaynaklanıyor. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği konusunda ise vatandaşlar araştırmalar yapıyor.

SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Kesintinin etkileyeceği mahallelerden biri de Fatih Mahallesi. İSKİ, içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle “DMA vana/debimetre değişimi” gerçekleştireceğini duyurdu. Kesintinin başlangıç tarihi 11.06.2025 saat 10:03:10 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi ise 12.06.2025 saat 00:00.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Konu hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler “ALO 185” hattını arayarak detaylı bilgi edinebilir.

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