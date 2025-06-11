İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Haziran’da İstanbul’da su kesintisi yapılacak ilçeleri duyurdu. Kağıthane’de gerçekleştirilmesi planlanan bu kesintilerle ilgili araştırmalar devam ediyor. İnsanların en çok merak ettiği konu ise “Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusu.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA AÇIKLAMALARI

İlk olarak Ortabayır Mahallesi etkilenecek. Bu mahallede, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” söz konusu. Kesinti başlangıç tarihi 11.06.2025 saat 14:30:36 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi ise 11.06.2025 saat 19:00 olarak ifade ediliyor. Detaylı bilgi için ALO 185 numarasından ulaşmak mümkün.

Telsizler Mahallesi için de benzer bir durum söz konusu. Burada da “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” yaşanacak. Başlangıç ve bitiş tarihleri ile saatleri Ortabayır Mahallesiyle aynı: 11.06.2025 saat 14:30:36’da başlayacak ve 11.06.2025 saat 19:00’da sona erecek. Bu mahalle için de ALO 185 üzerinden bilgi almak mümkün.