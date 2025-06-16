İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

BÜYÜKÇEKMECE’DE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ
Büyükçekmece’de su kesintisi hakkında bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Haziran günü İstanbul’da su kesintisi olacak ilçeleri açıkladı. Vatandaşlar, suyun ne zaman ve saat kaçta geleceğini araştırıyor.
TÜRKOBA MAHALLESİNDE YAŞANACAK ARIZA
Kesintiden etkilenen mahalle Türkoba Mahallesi. “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 200 mm çaplı şebeke hattı arızası” yaşanıyor. Arızanın başlangıç tarihi 16 Haziran 2025 saat 11:27:44. Tahmini bitiş tarihi ise 16 Haziran 2025 saat 17:00 olarak belirlendi.
ALO 185 İLE DETAYLI BİLGİ
Kesinti hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, “ALO 185” numarasını arayabilir.