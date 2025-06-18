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İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Büyükçekmece’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Haziran günü İstanbul’da su kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. Sular ne zaman ve saat kaçta gelecek sorusu yanıt arıyor.

ETKİLENEN MAHALLELER VE UYGULAMA DETAYLARI

Etkilenen Mahalle: 19 Mayıs Mahallesi
Arıza Açıklaması: İçme suyu sistemlerinde yapılan bakım-onarım çalışmaları
Başlama Tarihi: 18.06.2025 09:53:29
Tahmini Bitiş Tarihi: 18.06.2025 22:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Etkilenen Mahalle: Alkent 2000 Mahallesi
Arıza Açıklaması: İçme suyu sistemlerinde yapılan bakım-onarım çalışmaları
Başlama Tarihi: 18.06.2025 09:53:29
Tahmini Bitiş Tarihi: 18.06.2025 22:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Etkilenen Mahalle: Atatürk Mahallesi
Arıza Açıklaması: İçme suyu sistemlerinde yapılan bakım-onarım çalışmaları
Başlama Tarihi: 18.06.2025 09:53:29
Tahmini Bitiş Tarihi: 18.06.2025 22:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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