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İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ DETAYLARI DUYURULDU

Küçükçekmece’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İSKİ, su kesintisinin ne zaman sona ereceğine ilişkin sorular üzerine bir açıklama yaptı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Mart tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri açıkladı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ’nin 15 Mart İstanbul su kesintisi bilgileri…

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA BİLGİLERİ

Etkilenen mahalle: Cennet Mahallesi.

Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası oluştu.

Başlama tarihi: 15.03.2025 saat 13:33:16.

Tahmini bitiş tarihi: 15.03.2025 saat 16:30.

Detaylı bilgi için: ALO 185.

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