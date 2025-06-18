İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

KADIKÖY SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Kadıköy’de yaşanacak su kesintisine dair bilgiler yayımlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Haziran’da İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi olacağını belirtti. Kullanıcılar, İSKİ su kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA BİLGİLERİ

Kesintiden etkilenen mahalle Rasi̇mpaşa Mahallesi. Arıza sebebi ise içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza olarak belirtiliyor. Bu arızanın sebebi 150 mm çaplı şebeke hattındaki sorun olarak kaydedildi.

KESİNTİ TARİHLERİ VE SAATLERİ

Arızanın başlangıç tarihi 18 Haziran 2025 saat 13:24:53 olarak bildirildi. Tahmini kesinti süresi ise 18 Haziran 2025 tarihinde saat 20:00’a kadar sürecek. Detaylı bilgi için ALO 185 hattına başvurmak mümkün.