İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ŞİLE’DE SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçelere dair bilgiler paylaşıldı. İSKİ’nin açıklamalarına göre, 19 Haziran’da Şile ilçesinde su kesintisi söz konusu olacak. Vatandaşlar, kesintinin ne zaman sona ereceğini ve suların saat kaçta geleceğini merak ediyor.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA NEDENİ

Su kesintisinin etkilediği yerlerden biri Balibey Mahallesi olarak belirlendi. Kesintinin nedeni elektrik alt yapı çalışmalarıyla ilgili 100 mm çaplı şebeke hattındaki arıza olarak açıklandı. Arızanın başlangıç zamanı 19.06.2025 saat 11:31:55 olarak verilirken, tahmini bitiş saati ise 19.06.2025 saat 17:30 olarak bilgiye sunuldu. Detaylı bilgiler için ALO 185 hattı ile iletişime geçilmesi öneriliyor.